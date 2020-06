Oribe Peralta aún agradece la confianza de Rubén Romano en Santos Laguna

Oribe Peralta no está pasando por un gran momento en Chivas de Guadalajara. A sus 36 años, no está bien considerado por Luis Fernando Tena para ser titular y encima tiene por delante a otros atacantes como José Juan Macías y Alexis Vega que pueden ofrecer otros sacrificios físicos en favor del equipo.

Pero el irregular presente del Cepillo no debería tapar toda la historia que tiene en la Liga MX, y también en la Selección de México siendo clave por ejemplo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tiene seis títulos locales y además ha logrado dejar su marca en clubes como León, Santos Laguna y América.

Oribe Peralta es reconocido en Torreón (Foto: Getty Images)

Donde lo recuerdan muy bien es en Torreón y todo parece indicar que el cariño es mutuo. No solo con los aficionados y la ciudad, sino que el ahora delantero del Rebaño Sagrado conserva un respeto especial por Rubén Romano, quien lo dirigió durante sus dos etapas con la playera de los Guerreros.

"Cuando nadie creía en mí, los técnicos extranjeros me daban la oportunidad de debutar como Rubén Omar Romano. Ahí estaba jugando, jugando y jugando, y yo me sentía bien a pesar de que el equipo no estaba bien", aseguró Oribe en una entrevista con el programa Versus Digital de TUDN.

Y para su segunda etapa con Santos, precisamente entre 2010 y 2014, le volvió la confianza al entrenador argentino: "Romano me pide otra vez y regreso. SIempre he dicho que los extranjeros son los que me han dado la oportunidad de mostrar y han confiado en mí".

