Oribe Peralta, sobre Chicharito: "Hace cosas chingonas"

El pasado domingo 18 de abril, se abrió una nueva temporada de la MLS (Major League Soccer) en donde, en la primera jornada, se enfrentaron Inter Miami y Los Ángeles Galaxy. El resultado fue a favor de los visitantes, que se impusieron por 3-2. Por su parte, Chicharito Hernández marcó un doblete y fue una de las grandes figuras del duelo.

Luego de lo que ha sido el gran partido de Javier, aparecieron algunos futbolistas destacando la actuación del exdelantero del Real Madrid. Oribe Peralta, futbolista del Deportivo Guadalajara, fue uno de ellos. El atacante elogió la mentalidad de Chícharo.

"No sé si son casos similares (el suyo y Chicharito); lo que sí es que él lo dijo: 'imaginemos cosas chingonas' y eso va de la mano con hacer cosas chingonas, Si tú tomas el papel de víctima y dices: 'no, no es mi culpa, estoy aquí pero no me toman en cuenta', tú tienes que trabajar para cuando llegue la oportunidad estar preparado", destacó.

Oribe Peralta elogió a Chicharito. Getty.

Y agregó: "Creo que Javier lo hizo así (seguir trabajando), se preparó y se mostró vulnerable y sabiendo que tenía que trabajar muchísimo más para poder hacer lo que él se proponía, para llevar a cabo todo eso. Yo estoy en el mismo camino que él, trabajando y dando lo mejor de mí en los entrenamientos, en partidos; donde se me requiere. Porque sé que cuando se me dé la oportunidad, estaré preparado".

Hernández no venía de una buena temporada junto al equipo de los Estados Unidos de América. Muchos fanáticos le recriminaban la falta de goles y el poco aporte dentro del terreno de juego. Parece que hicieron enojar a la bestia.

Lee También