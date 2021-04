Oribe Peralta habló de su futuro: podría seguir dentro de Chivas

Chivas de Guadalajara continúa definiendo su suerte dentro del Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX, con el deseo intacto de poder ingresar al repechaje para la Liguilla. Y ya ha dado su primer paso al vencer 2-0 a Xolos de Tijuana en el Estadio Akron por la jornada 15.

Allí, uno de los que fue protagonista fue el reaparecido Oribe Peralta, quien ingresó de cambio a los 73 minutos pero se convirtió en un actor clave al asistir a Jesús Angulo, autor del segundo y definitivo gol del Rebaño Sagrado.

Este lunes, el Cepillo se expresó en una conferencia de prensa y reveló que aún no define que pasará con su carrera luego de que su contrato finalice en diciembre de este año, pero sí dio a conocer una propuesta laboral que le hizo la institución y que podría seguir vinculándolo al conjunto tapatío luego de su retiro como futbolista profesional.

“El terminar mi contrato con Chivas es un objetivo, también quiero jugar lo más que se pueda. Creo que tendré que analizar todo lo que venga de Chivas, en un momento ya me ofrecieron el tener después de que me retire una oportunidad de aquí de trabajo, sea en el área que sea, pero estoy muy agradecido por eso pero aún no es definitivo. Estoy disfrutando de esto porque se acaba y puede ser en cualquier momento, por esa parte pues han sido conscientes de que aún puedo dar mucho también en la cancha”.

Por su lado, el medallista olímpico en Londres 2012 dijo ser consciente que no ha tenido los minutos en cancha que hubiera deseado, pero que siempre aportó lo mejor desde su lugar de líder dentro de la plantilla.

“Está muy claro que no he tenido la participación pero sí hay que dejar claro que siempre he dado lo mejor de mí buscando los objetivos que se plantean como grupo que al final de cuentas estos temas individuales son irrelevantes. Cuando perteneces a un grupo tienes que buscar siempre aportar en donde toque. La verdad es que me siento en deuda con el equipo porque no tenido la participación que quería, ni he portado lo suficiente dentro de la cancha”.

Respecto al momento del equipo en el presente Clausura, Peralta afirmó que se jugarán la vida en los próximos encuentros contra Rayados y Atlas, los cuales comenzarán a definir su ingreso o no a la reclasificación, aunque admitió que eso no quitará la mala actuación contra el América.

“En la situación en la que estamos es complicado. Vamos a jugarnos una final contra Monterrey. Ahora contra Atlas, los clásicos se tienen que buscar ganar. Estoy plenamente seguro que no remediará lo que no se hizo contra América”.

