Oswaldo Alanís reveló la razón por la que salió de Chivas

Oswaldo Alanís abandonó el Deportivo Guadalajara en el último mercado de pases luego de no tener mucha continuidad de la mano de Luis Fernando Tena y decidió probar suerte en la Major League Soccer. Fichó por el San Jose Earthquakes, dirigido por Matías Almeyda, en donde llegó para ser titular y hasta ya marcó un golazo de tiro libre.

El defensor central disputó 78 encuentros con la playera de Chivas, club al cual llegó en julio de 2015 procedente de Santos Laguna y fue vital en el equipo de Matías Almeyda. Allí conquistó dos títulos: el torneo Clausura 2017 de la Liga MX y la Concachampions de 2018.

Hoy ya en California, el jugador reveló a Marc Crosas, analista de TUDN, qué lo llevó a tomar la decisión de irse del Rebaño Sagrado: "La decisión viene a raíz lo difícil que estaba en ese momento viviendo, cuando el jugador sabe que estás en ritmo, tienes la capacidad y que puedes aportar, y no te están utilizando, en ese momento ni siquiera estaba jugando en copa, estaba de banca en copa y no me metían en la liga".

"Eso realmente para mí fue muy difícil que dije ´realmente no estoy tan mal, ¿qué está pasando?’ y yo con Matías he mantenido contacto desde hace un año, influyó muchísimo, me decía ‘te voy a traer, podemos hacer grandes cosas, es un proyecto muy bonito, California es espectacular´", confesó el defensa.

Por último Alanís señaló: "Va a ser un año el que voy a estar acá y hay posibilidad de estar más, pero soy más de desafíos y de pensar que si bien es un club diferente a Chivas, porque es muy diferente, voy más por el reto y lo que puedo crecer, mostrar y la vitrina que tengo en la MLS, por eso decido venir acá".

