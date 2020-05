Oswaldo Sánchez destruyó al Conejo Pérez: "Jugó en bastón para superarme en el récord de presencias"

El futbol mexicano tiene una historia muy imporante. Elementos históricos dejaron huella y récords de todo tipo en un campeonato en el que juegan los mejores futbolistas aztecas y extranjeros que le dan un salto de calidad.

Oswaldo Sánchez es, sin dudas, uno de los porteros emblemas de la liga mexicana y un ídolo de Chivas. Además, es el segundo jugador con más presencias en la historia de la Liga MX. Solamente es superado por Oscar Pérez, que tiene 741 partidos disputados.

Sin embargo, a La Araña Azteca le molestó de la forma en la que El Conejo lo rebasó en este rubro. “Jugó en bastón hasta los 45 años para superarme en el récord de presencias en Primera División”, declaró para Cultura de Gol.

El amor, la historia, el legado, ¡todo crece con los años! ��⚪️����



�� ¡Feliz aniversario, ChivaHermanos! #114DeChivas ����❤️ pic.twitter.com/YDq52lutBc — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) May 8, 2020

Por otra parte, San Oswaldo opinó sobre los pocos elementos mexicanos que se desempeñan en Europa: "El jugador mexicano decide no salir a Europa porque pagan muy poco. Es contrario al argentino, que tiene un hambre diferente. Se paga muy poco en su país. México es un trampolín para ellos para llegar al Viejo Continente".

Además, el exjugador de El Rebaño y América aseguró que los dos mejores entrenadores que tuvo fueron Marcelo Bielsa ("Me hizo debutar y me aseguró que podía ser el mejor arquero de México si me lo proponía") y Ricardo La Volpe.

Lee También