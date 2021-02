Oswaldo Sánchez se rindió ante Alfredo Talavera y recordó el apodo que le dio el portero de Pumas

Pumas no tiene un buen presente en la Liga MX, pero uno de los pocos puntos altos que tiene se llama Alfredo Talavera que tuvo un gran Guard1anes 2020. Por otro lado, quien reconoce sus condiciones es Oswaldo Sánchez que afirmó que es un portero con mucha experiencia. Además, recordó que compartieron equipo y que Tala le dio un apoco con el que solo él llamaba así.

El gran momento que vivió el año pasado llevó a que Talavera abandone Toluca para comenzar a ser una pieza clave en uno de los equipos grandes de México. A su vez, su nivel lo catapultó a formar parte de una gira histórica para el Tri donde fue titular frente a Holanda.

Quien destaca las condiciones del portero de Pumas es Oswaldo Sánchez, que sabe muy bien lo que es defender los arcos importantes. “Talavera es un portero obviamente con mucha experiencia, consolidado, multicampeón del futbol nacional, seleccionado nacional, que su principal característica es esa fortaleza física, esa capacidad de reacción, me parece que maneja un gran juego aéreo y está viviendo un momento espectacular”, comentó el exfutbolista Récord.

Por otro lado, muy pocos saben que ambos llegaron a forjar una gran relación cuando ambos coincidieron un tiempo en Chivas. En aquella etapa, Tala le dio un apodo a Sánchez con el que él únicamente lo llamaba así.

“La anécdota con Tala fue que nos tocó ser Campeones con Chivas, en ese 2006 de la Final contra Toluca. Y hay otro detalle con él que tiene un apodo que solamente él me dice, me dice Pantera y eso nadie me lo dice más que él, es algo característico”, recordó Oswaldo Sánchez.

