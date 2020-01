Miguel Layún no solo se muestra fuerte en la cancha, sino también en los medios tras haber sido apartado de la Selección Nacional por lo sucedido en Estados Unidos en el que fue fotografiado junto a Javier Hernádez, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno y Marco Fabian en un bar.

Ayer el defensor de Rayados de Monterrey volvió a tirar declaraciones punsantes contra sus ex compañeros de selección.

“Simplemente no sé si regresaría por eso que sucedió”, dijo el defensor de Monterrey a TUDN tras aclarar que no dirá él es necesario en el Tri y que le dará la espalda.

Miguel Layún, jugador de Rayados, asegura que gente de la Selección Mexicana lo apuñaló por la espalda �� pic.twitter.com/dSaYhjaOqy — J. Alexis Hernández (@j_alexis_hrn) December 30, 2019

A su vez dijo que le tiene sin cuidado por las supuestas personas que lo traicionaron y que esta concentrado en Monterrey, que es el conjunto que le paga.

“A la selección le he dado todo. Ha sido mi ilusión desde niño. Desafortunadamente hay veces que se mancha por situaciones extra cancha”, dijo el defensor que le duele cuando se lo mancha por cuestionas “extra cancha”.

Layún dice que lo apuñalaron por la espalda.

“Cuando pueden me meten un puñal en la espalda”, expresó Miguel Layún en relación a que hubo gente que no le mandó un mensaje o envió a alguien preguntar por sucedido en Estados Unidos.

"Estoy seguro que el día que me pare en Selección, la gente que lo hizo no me va a dar la cara para ofrecerme una disculpa, que es lo mínimo que esperaría de ellos", dijo de manera contundete.

Lee También