Pablo López, el refuerzo olvidado de Toluca que espera más minutos

En medio de la pandemia por el Covid-19, Tigres UANL reclamó el regreso de Leonardo Fernández. Por eso Toluca quedó obligado a encontrar un reemplazante ideal para ocupar el vacío que quedó en su posición. La directiva encabezada por Francisco Suinaga y Sinha volvió a poner sus ojos en Uruguay, precisamente en Defensor Sporting, y concretó la contratación de Pablo López, quien llegó como un letrero de crack.

Por distintas situaciones, ajenas a lo deportivo y también decisiones técnicas, el centrocampista ofensivo de 24 años no contó con las posibilidades que hubiera deseado en las 15 jornadas que transcurrieron en el Guard1anes 2020 de la Liga MX. Solamente sumó 59 minutos en tres encuentros y, como si esto fuera poco, ni José Manuel de la Torre, ni Carlos Adrián Morales, lo consideraron como titular alguna vez.

¿Cómo se siente con las pocas oportunidades que tuvo? ¿Qué dificultades transitó para adaptarse a una institución tan exigente como los Diablos Rojos? ¿Cómo está el grupo preparándose para dar pelea en el actual semestre? ¿Qué harán los Choriceros cuando su préstamo con opción de compra finalice? Esas preguntas y otras tantas más respondió el charrúa en la plática exclusiva que le brindó a Bolavip.

- ¿Cómo fue que te llegó la chance de ir a Toluca?

- Mi representante me dijo un miércoles que existía la chance de venir al futbol mexicano, aunque no me quería decir el equipo para que yo siga metido en Defensor Sporting. Después me lo dijo, yo dí el sí, y así fue que llegué.

- ¿Qué conocías de Toluca y de la Liga MX?

- No conocía mucho, trataba de mirar a los compañeros uruguayos que tenía acá, pero no llega mucho la liga mexicana.

- ¿Tuviste un viaje complicado por cierre de las fronteras? ¿Cómo fue?

- Fue un viaje largo por el tema del coronavirus. Tuve que hacer escala Montevideo-San Pablo, San Pablo-Alemania, Alemania-Ciudad de México y Ciudad de México-Toluca. Estuve como 28 horas viajando, entre escala y escala. Una locura fue.

- Como si esto fuera poco, ¿después tuviste problemas con el visado y el Covid-19?

- Sí, me pasó de todo. Llegué y tenía problemas con la visa, que se estaba demorando. Tuve que ir a República Dominicana a sacarla, otro viajecito, y terminé estando a la orden recién en la sexta fecha. Y después me agarró el virus, pero por suerte no tuve síntomas casi.

- ¿Te costó adaptarte a la altura?

- Yo pensé que no me iba a molestar tanto porque ya había jugado en la altura, en La Paz. Pero no es lo mismo jugar un rato que venir a vivir. Yo estoy en una casa de dos pisos y me costaba hasta subir la escalera al cuarto. Ahora ya no, pero al principio lo sufrió, capaz un mes. Uno se acostumbra.

- ¿Qué te sorprendió de la institución?

- Mi representante me había hablado muy bien del equipo, que trabajaba serio. Yo venía con las expectativas esas y me sorprendió para bien. Trabajan todos muy bien desde el área deportiva y en todos los rubros. Son muy profesionales y eso es muy lindo para el futbolista.

- ¿Quién te ayudó a aclimatarte en tu llegada?

- Cuando llegué estaba Federico Mancuello que vivía en el mismo barrio, íbamos juntos a entrenar. Con el que más me llevaba era con él, dos por tres comíamos un asado. Además, bien con los sudamericanos, los argentinos y los brasileros, más bien con ellos tengo más contacto.

- Debe haber sido difícil para Federico Mancuello el no ser considerado...

- Sí, pero él era una persona grande y ya las ha vivido, se las sabe todas. Pero sí, era complicado que no lo estaban teniendo en cuenta. Charlábamos y siempre me daba para adelante, me daba muy buenos consejos. Creo que en Vélez le va a ir bien ahora.

- ¿Cómo es Rubens Sambueza puertas adentro?

- Es muy tranquilo y muy diferente a los partidos. Yo lo veo que siempre está muy metido y en las prácticas es más jodón, es más gurí, yo siento que tiene mi edad, y no. Pero es una persona con la que se puede charlar, es muy buen jugador.

- ¿Se siente su liderazgo y su presencia dentro del vestidor?

- Sí, ni que hablar, por lo que juega dentro de la cancha habla por sí solo. Se siente, por todo lo que significa dentro y fuera. Es una muy buena persona.

- ¿Qué sentiste en el partido contra FC Juárez cuando ingresaste en el complemento y fuiste reemplazado 25 minutos después por Diego Abella?

- Impotencia, mucha. Cuando entré, sentía que podía hacer algo, pero no llegué ni a meterme en el partido y me sacaron. Cuando vi que en el cartel decía el número 11 no lo podía creer, pensé que se estaban equivocando. Salí muy enojado, me fui para el vestuario re caliente y le pegué un piñazo a un portón. Tuve un accidente con un par de dedos que me lastimé, pero son cosas del futbol, que pasan.

- ¿José Manuel de la Torre te dio alguna explicación por eso?

- Después, a los dos días que tuvimos entrenamiento, me habló y me pidió perdón. Me dijo que no me tendría que haber puesto, básicamente, porque después empezamos a tirar muchos centros y yo soy más bien del mano a mano, de encarar, no tengo mucha altura. Entonces optó por sacarme a mí y poner a un 9 de área. Y lo que yo le dije fue que no me debería de haber puesto porque sino es que me quema a mí. Más en frío es diferente, el tema fue ahí, el momento de calentura.

- ¿Por qué crees que con Chepo no se encontró el rumbo?

- Yo qué sé, son cosas del futbol. Cuando el equipo está desanimado, no está con confianza, no se dan los resultados. No sé si va por el técnico, yo creo que no encontrábamos la motivación que deberíamos tener. Quizás no era tan motivador, me parece.

- Semanas atrás, un reconocido medio filtró que De la Torre le había pedido a los jugadores que escribieran en una hoja que las funciones de la posición, ¿sucedió de verdad?

- Sí, es verdad. Fue en el partido contra Juárez, que me sacó. Yo no escuché porque estaba en enfermería, me estaban cociendo la mano porque me rajé un par de dedos, no fui al vestuario. Pero sí, a los dos días vi que los compañeros llegaban con cartas, y eran las funciones de cada uno que pidió.

- ¿Cómo viste la llegada de Carlos Adrián Morales?

- Bien, yo creo que es un técnico motivador, por lo poco que he visto, más que Chepo. Eso no quiere decir que sea mejor o peor, yo lo veo así. Está con mucho entusiasmo, si él tiene ganas al jugador se le triplican las ganas. Le puede ir bien si sigue por este rumbo.

- ¿Crees que Toluca va a poder entrar en la reclasificación?

- Sí, yo creo que sí. Si estamos así como estamos, unidos, tenemos que reflejarlo. Si hacemos las cosas bien, podemos pelear cosas importantes. Yo no miro tablas, no me gusta, a mí me gusta siempre intentar ganar y después ver los otros resultados.

- ¿Qué objetivos se plantearon con Carlos Adrián Morales?

- Cuando me tocó que llegar, que estaba el Chepo, era meternos entre los cuatro primeros para la Liguilla, y no se dio. Ahora tenemos que clasificar y después hacernos fuertes en casa.

- ¿El club te comunicó si piensa hacer uso de la opción de compra en 2021?

- No, la verdad que no. No he hablado nada pero espero poder tener más minutos para poder mostrarme, yo creo que puedo mostrar grandes cosas. Es un futbol muy lindo, se juega muy rápido y me favorece. No es tan friccionado como en Uruguay, acá yo veo que hay más espacios, es todo defensa contra ataque.

