Francisco Gabriel de Anda fue director deportivo de Chivas durante algunos meses en el 2018 y, luego de varios años, dio a conocer los problemas internos que sufrió dentro del club.

Paco Gabriel ha estado como directivo aquel año, donde el Campeonísimo consiguió el título ante Toronto de la MLS por la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Chivas sí era una basura y por eso me hice a un lado. Es mi punto de vista", dijo Paco en Futbol Picante, programa de ESPN.

Además, De Anda habló de su relación con Matías Almeyda y aseguró que no tenían una buena convivencia: "Vivíamos un proceso donde ya no podíamos ni hablarnos (con Matías Almeyda), había una falta de comunicación, sordera institucional. Todos opinábamos de todo, ya no había comunión y comenzó una fractura en la relación".

"Había desacuerdos, un equipo grande genera muchas complicaciones, había situaciones que no pudieras arreglar", confesó el exceo de Chivas.

También aseguró que hubieron diferencias económicas durante su gestión: "Cambiaron los intereses institucionales, las diferencias no fueron tanto deportivas, se dieron por situaciones económicas".

