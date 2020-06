Pájaro Hernández le dedica hasta cinco horas a sus videos de Tik Tok

Luis Hernández tuvo una extensa carrera futbolística entre 1990 y 2005 donde brilló con la Selección Mexicana, entre otros. Sin embargo, muchos jóvenes le tomaron cariño en los últimos meses. Es que el Pájaro irrumpió en la red social de moda, Tik Tok, y generó un fenómeno viral que lo convirtió en todo un influencer. El ex jugador contó todos los detalles de su nuevo rol y reveló el tiempo que le llega a dedicar a cada publicación.

"No quería, pero esta pandemia nos orilló a hacer cosas muy buenas. Para pasarla bien acá en tu casa, la pandemia, en todo esto, resultó y no solamente resultó, le gusta a mucha gente: le gusta a los chavos, le gusta a la gente de mi edad y esa gente si vieras los comentarios qué chingones o que bonitos son. Son comentarios que me alientan a seguir así", comenzó el ex atacante en delaraciones a Red Gol y explicó a buena recepción que tuvieron sus posteos.

El ex futbolista de 51 años aclaró que no se metió en Tik Tok para ganar notoriedad y que es conocido en el mundo por su carrera deportiva. "No es de que busque ser famoso en ese sentido. Al contrario: la estamos pasando bonito y si le damos una alegría a la gente qué bueno. Lo estamos disfrutando, nada más", aseguró.

Hernández admitió que fue su mujer la que tuvo la iniciativa de comenzar en la red social y que "todas las ideas del Tik Tok son gracias a ella". "Era de mi mujer esa cuenta y me invita a hacer uno, dos tik tok. Salimos bailando y entonces los comentarios eran muy buenos, pero a favor mío. Y empezaron a llegar, a llegar, a llegar comentarios hasta que me dijo, ¿sabés qué? Tienes que usar esta cuenta porque te hablan mejor a ti", indicó.

La producción del Matador con las distintas playeras que utilizó en su trayectoria fue uno de los videos más virales. El ex América narró el tiempo que le llevó hacerlo: "Ese Tik Tok duró desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana. Cada vez que me ponía un uniforme, que son originales, se me ponía la piel chinita de volver a recordar. Nunca más me las había puesto desde que dejé de jugar en cada equipo y siempre los guardé".

