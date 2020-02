Hace dos años, un video íntimo de Luis Roberto Alves, Zague, estremeció las redes sociales en plena euforia mundialista, cuando el exfutbolista fue exhibido mostrando sus partes íntimas.

Con ello fue evidenciada también la infidelidad del ahora analista de TV Azteca hacia su entonces esposa, Paola Rojas, quien aseguró que el video no fue grabado para ella.

Es así que la periodista mexicana fue la persona más afectada en medio de este escándalo y luego de mantenerse hermética un largo tiempo, decidió hablar por primera vez del infierno que vivió, pues además de la cuestión sentimental, fue acosada en redes sociales y por reporteros.

“He hablado muy poco del tema porque es durísimo, pues porque todavía me duele y porque además yo tomé la decisión de no hablar en público de nadie que sea importante para mis hijos”, declaró en entrevista para el programa de 'La última y nos vamos', conducido por Yordi Rosado.

“Con eso que pasó, muchos sintieron que se valía llegar hasta mi intimidad, porque de alguna manera se abrió esa puerta, es como si se hubiera abierto la puerta de mi recámara, y muchos se metieron y me escribieron unas cosas. Fue tanta obscenidad que ni siquiera me podía detener a atenderme a mí. Porque había muchas cosas por resolver y muchas personas por proteger y contener”, lamentó Paola.

Incluso, la conductora de Televisa reveló que fue a parar al hospital víctima de la dolora situación que estaba viviendo.

“No pude atender esa parte y llorar en su momento, y creo que no es una casualidad lo que me ocurrió después: tuve un tema médico, no grave, pero claramente somaticé. O sea, me tuvieron que operar el año pasado, dos veces, terminé en el oncólogo y justamente en el útero. Me conmueve lo que hizo mi cuerpo”, sentenció.

