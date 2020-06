Para destacar: Fernando Beltrán reveló sacrificios familiares para jugar en Chivas

Para llegar a ser un gran jugador y ganarse la confianza de los aficionados está más que claro que hay que demostrar dentro del terreno de juego. Y eso es lo que hace fin de semana tras otro Fernando Beltrán cuando se le da la chance de sumar minutos con la playera de las Chivas, a tal punto que ya muchos compañeros lo colocaron como uno de los mejores valores que actualmente existen en la Liga MX.

Más allá de su rendimiento, que con dos goles ante Toluca y León en el Clausura 2020 empezó a ser más que destacable, los fanáticos del Rebaño Sagrado apoyan mucho al Nene por su humildad y su amor propio que lo llevó a convertirse en uno de los hombres de confianza de Luis Fernando Tena.

Foto: Instagram @fernandobeltran8

En diálogo con FIFA.com, el centrocampista ofensivo del Guadalajara habló de los sacrificios de su familia para llegar a la ciudad y terminó dándole la razón, indirectamente, a los seguidores del equipo: "Mi mamá llegó a trabajar a una empresa haciendo limpieza, limpiaba computadores, trapeaba...".

"Llegó ella y después mi hermano, que es chef. Hasta al final vino mi papá, porque fue más complicado su cambio de trabajo. Y ya ahora que estamos todos empezamos a disfrutar más esta maravillosa ciudad. Llegar a casa y verlos a ellos es una gran alegría", agregó el futbolista de 22 años.

"Fue una decisión que tomé muy rápido porque yo estaba muy contento de que el Guadalajara se había acercado a mí. Al momento fue mucha felicidad y emoción, y ni cuenta me di de que no iba a ver a mi familia tan seguido al cambiarme de ciudad. Y ya al estar acá viviendo en la Casa Club, no ver a mi familia me costó, y me costó mucho", recordó Beltrán también lo que a él le sucedió.

