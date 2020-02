Por la séptima jornada del torneo Clausura 2020 de la Liga MX, Pachuca derrotó con contundencia por 2-0 a Atlas en Guadalajara.

Paulo Pezzolano, entrenador de los Tuzos, se fue muy conforme del estadio Jalisco con el rendimiento de su equipo y no lo ocultó en conferencia de prensa.

"Estamos tratando de tener la regularidad que necesita el equipo de local y de visita. De local éramos un equipo muy fuerte y de visita nos estaba costando. Hoy por suerte conseguimos ganar de visita, plantarnos bien en la cancha y conseguir el resultado que necesitábamos. Si seguimos así, sin volvernos locos, vamos a lograr cosas importantes", resaltó el estratega.

Más adelante detalló: "Hoy me voy satisfecho con el resultado de visita que es lo que nos faltaba. Los primeros minutos estábamos imprecisos, nos estábamos midiendo por el momento que vivimos los equipos. Después el equipo se soltó, con más verticalidad, con movimientos en ofensiva. Se soltó el equipo y me voy más contento, aunque sin duda con muchas cosas para mejorar".

"Cuando se quedan con 10 hombres, éramos superiores con el balón, capaz que nos faltó ir más adelante, porque me gusta tener la bola. Nos faltó ser más punzantes para conseguir otro resultado, pero no te puedo decir que se quedó corto porque no generamos tantas ocasiones", explicó el uruguayo.

Por último, señaló: "En esto aprendes todos los días, lo mismo cuando me tocó jugar acá. A los técnicos uruguayos nos gusta ver el futbol mexicano, pero nunca dejas de conocerlo. Hay equipos que marcan más, otros que dejan espacios y hay muchos goles. Debemos evitar dejar esos espacios, cerrarlos, evitar mano a mano para que no haya tercer hombre, que se usa mucho acá en México".

