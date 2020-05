Pavel Pardo, Melvin Brown y Pony Ruiz serán los embajadores de Liga de Leyendas

La intención de la Liga Nacional de Leyendas MX es la de contar con ocho embajadores que serían los encargados de promover el proyecto y dentro de ellos se encuentran Pavel Pardo, Melvin Brown y Rodrigo 'Pony' Ruiz. El presidente de la Liga de Leyendas sería Marco Fabián padre y las oficinas de la misma estarían en la ciudad de León Guanajuato. Fabián también había charlado con Benjamín Galindo para integrarlo como uno de los embajadores, cuando concluyera el compromiso del Maestro como asistente de Matías Almeida en el MLS.

Por el momento los acuerdos es que se jugará a torneos cortos con Liguilla; cada club podrá registrar hasta ocho jugadores mayores de 23 años, dentro de los cuales podrá haber tres extranjeros, ya sean mayores o menores y los ocho podrán jugar al mismo tiempo.

Pardo es uno de los representantes.

La edad se iría aumentando año con año, es decir, en el 2021-2022 serían Sub 24 y así sucesivamente hasta que se reactive el Ascenso. En los próximos días se definirá quiénes serán las cinco filiales y los tres de Segunda Premier para completar el grupo de 20 equipos.

El Tampico seguirá jugando en el Tamaulipas y no hay ninguna posibilidad de que abandone su sede. En las últimas horas se habló mucho de la posibilidad de que la Jaiba Brava dejara Tampico y se mudar a Morelia, situación que no es real, ya que no ha existido ningún contacto entre el Gobierno de Michoacán y la gente de Grupo Orlegi.

Dentro de los 12 equipos de Ascenso que estarán ahora en la Liga de Expansión todo apunta a que todos seguirán jugando en la misma plaza y que los rumores de posibles cambios de sede de algunos, fueron solamente eso, rumores.

