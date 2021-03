Player Doce, la representación de futbolistas y un cambio de chip en la cultura machista del futbol

Jana Gutiérrez recibió amenazas de muerte en su contra. Deneva Cagigas denunció acoso en sus redes sociales por parte de un fan. Balbina Treviño pidió un salario digno para las futbolistas. El futbol femenil en México continúa con la revelación de casos que ponen sobre la mesa manifestaciones atendibles y alarmantes de desigualdad, machismo y misoginia que afectan a las jugadoras no solamente en su rol deportivo sino también en lo personal.

Previamente futbolistas como Lucero Cuevas fueron blanco de críticas por su peso. Otras, como Janelly Farías, han sido juzgadas por su preferencia sexual. Y con Norma Palafox se ha sexualizado su figura al punto de reducir o ignorar su desempeño como deportista.

A lo anterior se suma la vorágine de insultos, ofensas y burlas hacia las futbolistas en espacios como Twitter, donde aficionados y detractores de reconocer el profesionalismo del futbol femenil recurren al agravio para expresar que patear el balón es un deporte exclusivo para hombres.

“Hay una tradición arraigada de machismo en México. Hay una generación que ya no va a cambiar porque creció con ese chip por décadas. Por eso hay que apostar por las nuevas generaciones, por jóvenes y adolescentes de hoy a los que se les puede orientar y mostrar que las cosas no son como generaciones anteriores han creído que son”, comparte Nicole Paredes, fundadora de la agencia Player Doce, en entrevista exclusiva con Bolavip México.

Player Doce es la primera agencia de representación de futbolistas tras el surgimiento de la Liga MX Femenil. Nicole Paredes es su creadora. Con el sueño incumplido de ser jugadora profesional, pero entusiasmada con poner en práctica sus estudios universitarios de Mercadotecnia Deportiva, ella inició su camino como representante de Casandra Cuevas, quien le tuvo confianza para guiarla en su carrera deportiva.

“Con la profesionalización del futbol femenil había que acompañar a la jugadora en lo futbolístico, psicológico y comercial. Mi idea era y es un trabajo integral para que las futbolistas accedan al mismo trato y desarrollo que un jugador profesional”, precisa Nicole.

En este sentido, su visión también comprende el lado humano de las futbolistas. Y es que muchas chicas salen de sus hogares a temprana edad para integrarse a clubes o equipos con el sueño de trascender en las canchas.

“Varias de ellas se van chiquitas de sus hogares, por eso no es fácil estar lejos de quienes aman, sobre todo si se toma en cuenta que en México somos muy apegados a la familia. Pero, contrario a lo que puede pensarse, eso las forja de carácter. Maduran con rapidez, sin embargo, eso no quita que extrañen y sientan. Recordemos que antes que nada son personas”, comenta a Bolavip México.

Sin embargo, su esfuerzo es minimizado, menospreciado o ignorado por un amplio sector de aficionados que se niegan en voltear a la Liga MX Femenil y en admitir lo más inmediato: que las mujeres juegan futbol. En contraste, proliferan con la opinión de que no deben cobrar cifras dignas porque no venden y que no tienen calidad (a pesar de no ver los partidos).

“Tampoco se trata de victimizar a las futbolistas, sino de darles el trato justo que merecen. ¿Las jugadoras son negocio? Claro que lo son, hay marcas que las miran. Lo que falta es que haya más consumo de futbol femenil, que quienes critican se sienten a ver los partidos y que se aprenda a discernir que no es una competencia contra los hombres, no es una guerra de géneros”, matiza Nicole Paredes a Bolavip México.

Otro problema que aqueja a las futbolistas es la sexualización de sus cuerpos. En gran medida, los medios de comunicación han contribuido a que el interés del público varonil por acercarse a la Liga MX femenil sea únicamente para cosificar a las jugadoras. “Un sitio o un periódico dirá que eso es lo que vende. De esa manera, la prensa no ayuda. Los medios tienen una responsabilidad informativa importante, por lo que deben procurar contenidos responsables".

Las puertas al futbol femenil están abiertas. Todo es cuestión de que se atreva a erradicar el machismo y la misoginia aquella persona que quiera apasionarse por el balón sin distinción de género.

*Player Doce actualmente representa a siete futbolistas. Pionera en el rubro de la representación de jugadoras en México, la agencia marca pauta en un antes y un después en la profesionalización del futbol femenil otorgándole un valor deportivo, comercial y humano a las protagonistas del juego.



