Pumas UNAM: Deneva Cagigas denunció acoso en sus redes sociales y pide ayuda

Afortunadamente, el futbol es más que un deporte. Como actividad que puede congregar una enorme cantidad de masas, tiene también la función social de modificar comportamientos erróneos y brindar ayuda a los vulnerados.

En la noche de ayer, Deneva Cagigas denunció a un acosador que no paraba de mandarle mensajes indebidos sin su consentimiento en las redes sociales. Luego, explicó el hecho y pidió justicia.

"Les quiero explicar por qué subí la historia anterior: hoy estoy un poco frustrada y un poco cansada. No es el primer mensaje y, como digo, no he silenciado a la persona, sino que he silenciado al acto", señaló la jugadora de Pumas en su cuenta de Twitter.

"Hablo por mí y mis colegas. Se les hace chistoso mandarnos fotos, videos, usar distintos usuarios o usarnos como símbolo sexual y la verdad es que no está bien. Antes de ser futbolistas, somos humanas", agregó frustrada.

"Como mujeres, merecemos respeto. Me gustaría que esta situación parara, que se pusiera un alto y que nos escuchen, porque la verdad es que no es justo", sentenció.

Desde Bolavip pedimos que se ponga un freno a esta situación y que, de ser necesario, la justicia accione.

Esto tiene que parar pic.twitter.com/1QFcLR0r08 — Deneva Cagigas (@cagigas_deneva5) March 18, 2021

