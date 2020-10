Pone peros: entrenador de Yordy Reyna y Edison Flores habló de sus convocatorias

La polémica de los últimos días con respecto a la fecha FIFA la protagonizó la MLS. La propia liga se manifestó en contra de ceder a sus jugadores para las selecciones nacionales.

El máximo ente del fútbol entonces le respondió sin ser demasiado claro. Todo parece indicar, sin embargo, que los jugadores nacionales podrán ponerse la Blanquiroja. Ruidíaz, por ejemplo, viajó este domingo.

Hay, de todas maneras, todavía algunas dudas. Los casos de Yordy Reyna y Edison Flores aún no están demasiado claros con respecto a sus permisos.

Atenção!!



A esta hora sigue siendo incierta la presencia con @SeleccionPeru de tres jugadores de la @MLS, a saber: Edison Flores y Yordy Reyna del @dcunited y Alexander Callens de @NYCFC. Si bien en VIDENA mantienen optimismo, ambos clubes no dan señales aún para liberarlos. — Pierre Manrique (@ManriqueSports) October 4, 2020

Su entrenador, Ben Olsen, se manifestó al respecto. No se le vio muy conforme y hasta dijo sentirse sorprendido por el tema del Oreja, pues no lo ve recuperado del todo de su lesión.

"En este momento no tenemos a Edison claro, entonces definitivamente me sorprendió. Yo no soy el que toma esas decisiones sobre las convocatorias", arrancó en una entrevista con PulsoSports.

"Tengo suficiente en que preocuparme en este momento con el grupo e intentando dirigir este equipo en la dirección correcta. Esa decisión se la dejo a la gerencia y que harán al respecto", concluyó con clara disconformidad. Así, se manifestó el DT ¡conflicto a la vista!

"Tengo suficiente en que preocuparme en este momento con el grupo e intentando dirigir este equipo en la dirección correcta. Esa decisión se la dejo a la gerencia y que harán al respecto" — Pulso Sports (@SportsPulso) October 4, 2020

Lee También