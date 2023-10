Cada vez falta menos para que termine la temporada regular de la MLS 2023 y con los Playoffs a la vuelta de la esquina sucedió el primer gran golpe: Lionel Messi e Inter Miami quedaron eliminados. ¡Pum! Luego de esto, un entrenador presentó la renuncia.

¡Oh, oh! Cuando inició la era de Leo Messi en Inter Miami había tres objetivos: ganar las Leagues Cup, ser campeones de la US Open Cup y clasificar a los MLS Playoffs 2023. Solo se cumplió uno y tras quedarse sin posibilidades de estar en Postemporada, el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino dio de qué hablar.

Una vez finalizó la derrota de Inter Miami contra FC Cincinnati por 0 a 1, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a Messi y a ‘El Tata’ Martino. Mientras que el jugador argentino mostraba un semblante de frustración, el DT despidió con una sonrisa al cuerpo técnico rival.

El DT que renunció luego de la eliminación de Messi e Inter Miami

A pesar de que Gerardo Martino dijo en conferencia prensa que “todo pasó al revés de lo que pensaba. Pensé que la Leagues Cup iba a ser difícil y pensé que podía ganar la US Open Cup y llegar a los Playoffs, resultó todo lo contrario”, no fue el entrenador que renunció tras la eliminación de Lionel Messi e Inter Miami.

Luego de hacerle una dura advertencia a Messi sobre lo que se iba a encontrar en la MLS, y a falta de que se haga oficial la eliminación del DC United en la temporada 2023, Wayne Rooney fue el DT que renunció con el siguiente mensaje: “Es el momento adecuado. He hecho todo lo posible para que este club llegue a los Playoffs. No es nada de lo que ha sucedido. ¿Nuevo trabajo? No tengo nada preparado”.

¿Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami?

Luego de la derrota 0 a 1 contra FC Cincinnati, el próximo partido de Inter Miami será vs. Charlotte FC el miércoles 18 de octubre a las 20:00 ET (21:00 ARG). Con el equipo ya sin posibilidades de clasificar a los MLS Playoffs 2023, Lionel Messi no jugaría este encuentro, ya que es un día después de Perú vs. Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en trece partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.