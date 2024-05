Es una rivalidad hermosa y picante de nunca a acabar. Cristiano Ronaldo y Messi volvieron a ser protagonistas de un hecho que los involucró en el fútbol de Estados Unidos. Inter Miami le ganó a DC United en la MLS 2024 y al término del encuentro un jugador portugués, que había dicho que CR7 era su jugador favorito, le terminó pidiendo la camiseta al ’10’ argentino.

¿Traición a Cristiano? El 30 de diciembre de 2022, Ronaldo le puso punto final a su paso por Europa al firmar con Al-Nassr FC, de Arabia Saudita. El delantero portugués registró 819 goles, 234 asistencias, 34 títulos, cinco premios del Balón de Oro y 92.851 minutos en 1.145 partidos. La rivalidad con Lionel Messi estaba a punto de recibir un anuncio muy importante.

“Ahora que he dado un paso adelante al venir aquí a los Estados Unidos, no creo que vuelva nunca a jugar en Europa“, le dijo Leo Messi a la ‘Revista France Football‘ en noviembre de 2023. Los números del jugador argentino en el fútbol europeo fueron 704 goles, 303 asistencias, 38 títulos, siete premios de Balón de Oro y 70.030 minutos en 853 partidos.

Con dos de los mejores jugadores de la historia jugando fuera de Europa, Cristiano Ronaldo sostuvo el 6 de septiembre de 2023 que “el legado sigue, pero la rivalidad ya no. Ya lo he dicho muchas veces, 15 años en la cima y terminamos por ser, no amigos, porque nunca cenamos juntos, pero somos colegas profesionales y nos respetamos mutuamente“. Messi fue por la misma línea y afirmó que “siempre fue una batalla entre comillas en lo deportivo muy linda (…) Fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol”.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. (Foto: Getty Images)

Aunque ambos instalaron la premisa de que la rivalidad se había acabado, una nueva curiosidad la resurgió por todo lo alto. Luego de la victoria de Inter Miami contra DC United por un gol a cero el 18 de mayo, Pedro Santos esperó a Lionel Messi en el túnel del estadio Chase y le hizo dos pedidos: que le diera la camiseta y que se sacara una foto con él. Hasta ahí todo normal, pero… El jugador portugués había hecho una confesión sobre Cristiano.

Dijo que Cristiano era su jugador favorito, pero le pidió la camiseta a Messi

A la hora de buscar información sobre Pedro Santos después que le pidiera la camiseta a Leo Messi, la página oficial de la MLS tenía una importante revelación: “Su jugador favorito de todos los tiempos es Ronaldo Nazario da Lima, mientras que su jugador favorito actual es Cristiano Ronaldo“. Eso lo dijo siendo jugador del Columbus Crew en 2022. ¿Habrá cambiado de parecer y por eso fue a pedirle una foto al capitán de Inter Miami? Una imagen vale más que mil palabras…

La foto de la FIFA que puso a Cristiano Ronaldo por encima de Lionel Messi

En vísperas del retiro de Sunnil Chetri, el tercer máximo goleador a nivel de selecciones con 94 goles, tras los partidos de India contra Kuwait y Qatar, en la próxima doble fecha de las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol, la FIFA publicó una foto en la que Cristiano Ronaldo estaba por encima de Messi, ya que es el máximo goleador a nivel de selecciones con 128 anotaciones. Leo lleva106 goles.