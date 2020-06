¿Por qué ha habido tantos contagios de coronavirus en la Liga MX?

Disciplina, honestidad y medidas básicas de prevención, es a lo que apela la Nueva Normalidad, no sólo en el futbol, sino en la sociedad mexicana en general, para salvar vidas, al evitar que el número de contagios por coronavirus siga en aumento.

No obstante, en el entorno del balompié nacional parecen no haberse respetado estos principios, ya que actualmente, la Liga MX es la segunda con más casos positivos en todo el mundo, solo por debajo de la Liga de Brasil.

Es por ello que el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, hace un llamado a las directivas de los equipos de futbol a identificar los motivos por los que sus jugadores dieron positivo en las pruebas de detección de SARS-CoV-2, ya que entre las medidas de prevención que han implementado las autoridades sanitarias se encuentran el distanciamiento físico y sobre todo el confinamiento, por lo tanto tuvieron que quedarse en casa.

Foto: Gobierno de México

“Eso sí es algo que tienen que sentarse, particularmente, las directivas con sus jugadores, para estar seguros que sus jugadores están donde deben de estar, en casa, porque seguimos en un semáforo en general, en donde las actividades están prácticamente todas restringidas".

“Los jugadores no pertenecen a un tipo de grupo de mayor vulnerabilidad y debieron de haber estado cuidándose en casa, si no lo han hecho ellos tienen que notificarlo también a sus autoridades, que son sus cuerpos directivos, para saber de dónde es que viene un resultado positivo, a pesar de no presentar signos y síntomas de estas personas", precisó el doctor en entrevista para el programa ‘Juego Limpio’ de ADR Networks.

Una cultura de honestidad y disciplina

De esta manera, el epidemiólogo y también aficionado del León, le pidió tanto a jugadores, como directivos, a la afición y a la sociedad en general a cultivarse con nuevos valores, en los que se incluya la honestidad y disciplina, como medidas fundamentales para evitar que el virus siga cobrando vidas en el país.

"El riesgo siempre existe, lo principal es algo que desgraciadamente no nos caracterizan como mexicanos, como cultura mexicana, es disciplina, honestidad. Esta nueva normalidad tiene que venir de la mano de una nueva cultura del autocuidado, de la honestidad, de decir ‘yo estoy enfermo, yo me quedo en casa’, como profesionales, como jugadores y como afición", apuntó Cortés Alcalá.

Finalmente, se refirió en específico a Cruz Azul, equipo en el que la Liga MX confirmó que se encontraron ocho contagios en el conjunto varonil y 14 en el femenil, además de los primeros dos positivos registrados hace un par de semanas.

Foto: Cruz Azul FC

"Disciplina, honestidad y medidas básicas de prevención nos van a salvar la vida. Si hay muchos y muchas jugadoras, hablando de Cruz Azul, que han resultado con alguna prueba positiva a coronavirus, el equipo tendría que estar revisando con todos sus trabajadores, en este caso los y las jugadoras, cuál ha sido su actividad durante esta etapa de jornada nacional de Sana Distancia y Nueva Normalidad, sobre todo los últimos 14 días, cuál ha sido su actividad para saber cómo es que resultaron en un portador asintomático del SARS-Cov-2", sentenció.

