Proponen jersey fantasy para León de cara al Guard1anes 2021

El Club León ha sido el mejor equipo del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX de punta a punta. Ninguno pudo superarlo. Los comandados por Ignacio Ambríz se consagraron como campeones del certamen, tras superar a Pumas UNAM en la gran Final.

Luego de unas vacaciones, los futbolistas de La Fiera ya comenzaron con su pretemporada de cara a lo quqe será el Clausura 2021. Previo al inicio del campeonato, un usuario en Twitter propuso.

"LA FIERA l Fantasy Third Kit En esta ocasión les traigo un diseño conceptual para el actual campeón del fútbol mexicano. Me la juego con la combinación de colores y el patrón de un León abstracto. *Le quite uno que otro sponsor para que luzca más el diseño* ¿Qué les parece?", destacó en su cuenta oficial.

Proponen nuevo jersey de León.

Cabe destacar que la Esmeralda ha ocupado el primer lugar en lo que fue la temporada regular del Apertura, siendo superior a todos. En lo que a la Liguilla respecta, eliminó a Chivas de Guadalajara y a Puebla.

Luis Chapito Montes ha sido uno de los futbolistas más destacados de La Fiera, y uno de los elementos más determinantes a lo largo del certamen. ¿Te gustaría que León utilice este jersey?

