Mario Carrillo se rindió a los pies de Andrés Lillini, entrenador de Pumas UNAM

Andrés Lillini fue la gran sorpresa del Guard1anes 2020, porque incluso a días del comienzo del campeonato todavía no se conocía nada lo que podría ofrecer el entrenador. Pumas UNAM apostó por él cuando pocos confiaban y rápidamente respondió con un equipo con serias intenciones de llevarse el campeonato.

Mario Carrillo, quien supo ser entrenador de los Universitarios, como así también del América, solamente tiene palabras de elogios para el estratega argentino. De hecho, lo considera como uno de los mejores fichajes de toda la Liga MX, incluso por encima de los jugadores. No es para menos, Lillini pasó desde las fuerzas básicas a un equipo que se mantuvo líder durante varias jornadas.

"Si Talavera fue la contratación más importante de los Pumas, yo creo que Lillini es de las contrataciones más importantes de la temporada de todos los equipos. Yo creo que este señor hasta ahora es el técnico revelación, porque yo dirigí a los Pumas y el dirigir a los Pumas no es nada fácil y él lo ha logrado, lo ha hecho muy bien y se perfila para ser el técnico de esta temporada", opinó Carrillo.

En todos los juegos dejamos el alma por el resultado. Mañana toca visitar al vecino y no será la excepción. Vamos por los 3 puntos con la garra y el orgullo que nos caracterizan.@CervezaTecate #SomosFutbol#Volveremos #SoyDePumas pic.twitter.com/xafSjgksOL — PUMAS (@PumasMX) October 2, 2020

El sábado es el Clásico Capitalino, justamente un partido que al Capello le terminó costando el puesto en Pumas: "Tuve el honor y el privilegio de estar en el América un año y un par de meses. Y por otro lado tuve el honor y privilegio de dirigir a los Pumas ocho partidos, me hubiera gustado mucho dirigirlos una temporada, pero los dirigí ocho partidos y los ocho partidos los disfruté mucho y por supuesto me hubiera gustado dirigir más”.

"Mi paso por Pumas fue muy breve, me enfrente al América y perdiendo contra el América a mí me despidieron y justo me despidieron contra Miguel Herrera y fue un privilegio estar en esta institución que en breve tiempo te enamoras de ella", culminó Mario Carrillo en diálogo con Récord.

Lee También