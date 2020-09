Míchel González liquidó la filosofía de Pumas UNAM diciendo que no alcanza para ser Top

Pumas UNAM está disfrutando las mieles de ser el único invicto del Guard1anes 2020, algo que consiguió gracias a su entrenador actual: Andrés Lillini. El argentino llegó al cargo sin pedirlo, en reemplazo de Míchel González, quien salió del puesto a días de comenzar el campeonato. Ya afuera de los Universitarios, dio los verdaderos motivos de su salida.

Una situación que se viene repitiendo hace un tiempo por los pasillos de Los del Pedregal, es la mala situación económica. El no poder conformar un equipo deseado, terminó siendo fundamental para que González renuncie a su cargo. De hecho, en una entrevista con Fox Sports contó que no le parece suficiente la cantera del equipo para mantenerse en los primeros planos.

“Entre copa y liga estuvieron con nosotros 16 jugadores de la cantera. Es una filosofía de Pumas y acertada, pero creo que no es suficiente para mantenerse muchos años en el Top del futbol mexicano. Hay jugadores de mucho nivel que cuando le das la oportunidad de jugar, rinden”, opinó el estratega español al ser consultado sobre las fuerzas básicas.

����"CREO QUE NO ES SUFICIENTE COMO PARA MANTENERSE MUCHOS AÑOS EN EL TOP DEL FUTBOL MEXICANO"#LUPenCasa Míchel así se refirió a la filosofía de cantera de Pumas: @dtAlex_Aguinaga @YayoDelaTorreM @GusMenFox @ruubenrod @alexblanco23 @RusoEl23 pic.twitter.com/ganxwwgraW — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 11, 2020

Viéndolo de afuera, Míchel puede sentir que se equivocó al dar un paso al costado, ya que el equipo es de los más sólidos de la Liga MX. No obstante, volvió a ser claro con respecto a la cantera y el futuro: “No me arrepiento de haberme ido, porque para mantener un equipo tan grande como Pumas en la élite se necesita mucho más, y eso pasa también por una situación económica que el club ahora mismo no puede mantener. Eso lo vamos a ir viendo cuando se vaya acercando la Liguilla”.

Por último, volvió a aclarar que no tuvo ningún inconveniente con la directiva de Pumas: “No he tenido ningún problema con la directiva, ni pienso tenerlo. No ha habido absolutamente ningún problema. La última frase que le dije a mis jugadores es que ojalá que ganaran muchos partidos por el esfuerzo que hacían”, culminó.

Lee También