"Estás perdido": Felipe Ramos Rizo estalló contra Álvaro Morales por justificar el gol anulado a Pumas

Con la sonrisa burlona que tanto lo caracteriza, Álvaro Morales se atrevió a desafiar los conocimientos arbitrales del exsilbante Felipe Ramos Rizo, pues a pesar de los argumentos del especialista, el comentarista de ESPN aseguró que el gol de Pumas ante Toluca estuvo bien anulado.

Todo ocurrió durante la mesa de análisis dle programa 'Futbol Picante', donde los expertos analizaron la polémica jugada del encuentro entre universitarios y Diablos, en la que el árbitro Luis Enrique Santander le anuló un gol a Juan Pablo Vigón con ayuda del VAR.

"Por favor, esto no es interferir, Álvaro, esto no es interferir, si tocar es interferir, estás perdido, estás perdido como Santander, y me parece que lo haces nada más para reforzar lo que dijiste al principio de Pumas. ¡Vamos, Álvaro!", respondió Felipe Ramos Rizo desesperado ante la insistencia de Álvaro Morales.

Y es que, tras soltar una carcajada, el polémico conductor insistía en que la regla era clara, pues a su parecer Emanuel Montejano interfirió para que Raúl López no pudiera realizar sus labores defensivas y fue por ello que cayó el gol de Juan Pablo Vigón, por lo que reafirmó que que estuvo bien anulado.

El tanto llegó en el segundo tiempo del encuentro de la Jornada 6, disputado en el Estadio Nemesio Diez, y el cual significaba la momentánea victoria del conjunto auriazul, sin embargo, en los últimos minutos llegó el solitario gol de Toluca que sentenció el triunfo del cuadro escarlata.

