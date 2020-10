Pumas vs. Chivas: Talavera minimiza su reencuentro con César Ramos

Luego de darse a conocer que César Ramos será el encargado de dirigir las acciones entre Pumas y Chivas, por la Jornada 16 del Torneo Guard1anes 2020, Alfredo Talavera no quiso polemizar y se mostró enfocado en lo que pueda hacer su equipo. El silbante lo ha expulsado en dos ocasiones anteriores.

“El árbitro que venga siempre viene a hacer su mejor trabajo. No me causa nada que sea César o el que sea, no me interesa, nosotros buscamos concentrarnos en lo nuestro, tanto el rival y el árbitro son factores distractores que no podemos controlar, y nosotros sólo controlamos lo que hacemos en el campo”, expresó el portero.

Talavera se despegó del reencuentro con el silbante y afirmó que disfruta del buen presente de los Universitarios en la Liga MX, considerando que deben imponerse en los partidos siguientes y ser un rival duro en la próxima Liguilla.

“Las Liguillas no se juegan, se ganan. Hay mucho que podemos mejorar y puede sonar trillado, tácticamente tenemos que ser mejores, cuidar más la pelota y que eso nos pueda hacer más agresivos, más contundentes. Estamos viviendo como equipo un torneo espectacular y hay que vivirlo y gozarlo con responsabilidad y seriedad, y se viene una Liguilla que todos queremos y en eso me enfoco”, afirmó.

Las expulsiones anteriores de César Ramos a Talavera:

La supuesta enemistad entre Talavera y Ramos Palazuelos nace en el Apertura 2018, cuando el arquero defendía el arco del Toluca. En aquel encuentro jugado ante Chivas, el silbante le mostró la roja luego de que el guardameta lo llamara "cabrón", algo que el juez consideró como insulto.

En el presente torneo, cuando Pumas visitaba a León por la Jornada 11 del Torneo Guard1anes 2020, se dio la segunda expulsión. A los 18 minutos de encuentro, Tala fue amonestado por protestar, mientras que un rato después, vio la segunda amarilla luego de que el colegiado sancionara penal contra Ángel Mena.

