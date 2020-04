"Querían tomar cerveza o comían mal": Landon Donovan revienta a ex compañeros del León

El paso de Landon Donovan por el Club León de la Liga MX fue polémico desde sus inicios; volvió del retiro para sumarse al equipo, donde participó en sólo seis partidos con La Fiera. En el torneo de Copa disputó dos juegos y marcó un penal en los cuartos de final ante Zacatepec. Y su salida tampoco fue en aguas tranquilas.

“No estaba funcionando como queríamos y hablé con el presidente. En ese momento quisieron mantener al técnico que había y él no me daba opción de jugar mucho. Por eso le dije que no hacía sentido que pagaran tanto por mí si no me dejaban jugar. No era bueno ni para mí ni para ellos, así que era mejor separarnos”, reveló a ESPN en su momento, y ahora además detalló "vicios" de sus ex compañeros de equipo.

“Yo estuve en León cuatro meses con jugadores con mucho talento, pero lo que vi con mexicanos, y algunos sudamericanos, fue que no eran dedicados y querían tomar refresco o cerveza con sus amigos o comían mal”, reconoció en FOX Sports, y agregó: “No eran profesionales perfectos. Esa es la gran diferencia entre jugadores de Estados Unidos y México”.

��¡CERVEZA POR FUTBOL!#CentralFOX La impresión que se llevó Landon Donovan de los futbolistas en México, durante su estadía en Club León: pic.twitter.com/XPD75dvdpa — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 18, 2020

El jugador que tenía 36 años al arribar a La Fiera, además aprovechó de comparar las instalaciones de la Liga MX con las que ostenta la Major League Soccer: “Yo viajé con León a otras canchas y la infraestructura en Estados Unidos es mejor y también las facilidades para entrenar”, aseguró.

Las declaraciones del jugador estadounidense no han caído bien en la afición del León, que pese a reconocer el talento nato de Donovan, no olvidan que salió por la puerta trasera tras apenas 4 meses en el club.

