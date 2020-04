¿Quién es Fernando Villalpando, el mexicano que la rompe en Nicaragua durante la pandemia?

Los amantes del futbol sufrimos en demasía la ausencia de la pelota por tiempo indeterminado debido a la pandemia del Coronavirus que azota al mundo.

El deporte fue suspendido en la mayoría de países, pero hay quienes son la excepción. Claro está, no es algo para presumir, pero la Liga de Nicaragua (junto a la de Bielorrusia y Tayikistán) se sigue jugando como si nada estuviera pasando.

Y es allí donde brilla un delantero mexicano de 23 años, quien está aprovechando al máximo sus oportunidades de demostrar todo su talento y es el líder de goleo del campeonato.

Se trata de Fernando Villalpando, atacante nacido en Juchipila un 02/09/1996. Juega en el Deportivo Walter Ferretti y acumula 9 tantos en 15 encuentros, mientras que su máximo perseguidor tiene tan solo 6.

El azteca confesó para Mediotiempo: "Es una situación profesional muy bonita, he sido foco y vista para mucho mundo, de varias partes del mundo me han seguido (en redes sociales), hay seguidores que me hablan. Por aquí tuvimos un compañero ruso y de Rusia me mandan mensajes, igual italianos, noruegos, de Bélgica, porque en esas partes del mundo se está viendo el futbol nicaragüense, eso le ha dado una plusvalía a mi nombre".

"Yo soy como cualquier ser humano y me preocupo por la situación mundial, hubo un plus con la situación de Nicaragua y ser un foco a nivel mundial me ha caído bien. Estoy agradecido, se ha visto mucho el tema de Nicaragua, ha sido como un boom social el tema futbolístico", sentenció Villalpando.

Lee También