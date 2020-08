RÉCORD: Ricardo La Volpe recibirá orden de aprehensión por el caso de la podóloga en Chivas

La última estadía de Ricardo La Volpe en Chivas dejó muchas dudas. No solo por lo deportivo sino porque su salida fue en medio de versiones que lo acusaban de haber tenido una insinuación sexual hacia Belén Coronado, quien durante esta etapa era la podóloga del equipo. Y ahora, en 2020, el tema sigue abierto.

Durante la mañana de este miércoles, varios portales de comunicación hablaron sobre la posibilidad de que el Bigotón sea arrestado por esta causa. ¿Puede suceder? RÉCORD estuvo investigando y después de platicar con un abogado especializado en delitos penales confirmó que sí, puede ir a prisión.

Foto: Captura

"Se le va a girar reaprehensión porque ya tuvo un proceso y en su momento el juez penal de la séptima lo deja en libertad. Hay otra cuestión que pide juzgar con perspectiva de género y con eso no la va a librar ahorita", explicó Adolfo Estrada en un diálogo exclusivo con el reconocido medio deportivo.

La Volpe en el Rebaño Sagrado (Getty Images)

De acuerdo con la misma fuente, el argentino tendría la chance de no permanecer tras las rejas en caso de utilizar el poder del dinero: "Gracias a los nuevos lineamientos, sí tiene la posibilidad de estar fuera con fianza. Pero la realidad es que lo van a detener, porque este delito también es considerado grave".

Para los que no recuerdan el caso, RÉCORD refrescó las declaraciones de Coronada, a las que tuvo acceso a través del documento oficial: "Le contesté que no hacía masajes y me dijo: ¿Qué, te da miedo? Caminé detrás del sillón, esperando que se fuera. Estaba nerviosa y desesperada. Decidí salirme, pero antes fui por mi celular. Tuve que pasar al costado izquierdo del señor, fue así que, aún sentado, siento un agarrón en la filipina médica, me tenía sujetada con la mano izquierda y me jaló para acercarme, tomó mi mano derecha y me dijo: tócame, tócame, ¿o qué, te da miedo?, jalaba mi mano hacia su pene. En el forcejeo logró que mi mano rozara su pene, sin que yo tuviera la intención de algún tipo de intimidad sexual".

Lee También