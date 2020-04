Rafa Márquez confesó que fichó para Mónaco sin saber dónde estaba ni qué liga jugaba

Rafa Márquez fichó para el Mónaco en julio de 1999 luego de realizar un gran Mundial Sub 20 y una buena Copa América, lo que hizo que este gigante francés ponga sus ojos en él y más tarde poder dar el salto al Barcelona.

GOOOOOOOOOL CUAUHTÉMOC GOOOOOOOOOL DE MÉXICO!!!



Cobra rápido México. Villa se la pasa a Rafa Márquez quien cede para Cuauhtémoc Blanco quien hace una jugada de CRACK para poner el cuarto ¡GOLAZO y a bailar!



México 4-2 Brasil#FinalConfederaciones ��pic.twitter.com/KucGJJaF4d — Josh Mendoza ⚽️ (@JoshimarMM) March 29, 2020

Sin embargo, el legendario defensor mexicano confesó en una entrevista que no sabía a dónde estaba yendo. Tan solo preguntó si era una institución del Viejo continente y dio el sí.

Rafa Márquez dice que era tan ignorante de joven que no sabia ni dónde estaba Monaco, recordó como se dio el pase de Atlas al equipo de la Ligue 1 en esta entrevista pic.twitter.com/gCoV9eSU6O — Enrique Mtz Villar (@enrique_mtzv) April 4, 2020

La leyenda declaró: "Era tan ignorante en ese tiempo que me preguntaban si quería ir a Mónaco, no sabía dónde estaba ese lugar y me explicaron que era Francia pero sin ser de Francia. Solo pregunté si era Europa, me dijeron sí y luego luego dije '¡claro que voy!'".

"No tenía la fortuna de subirme a un avión de doble piso, iba en primera clase, te daban todo y fue como un sueño estar allá", reveló Rafa.

Por último, confesó cómo es que el Mónaco se fijó en él: "Gracias al Mundial, Lapuente nos llamó a Torrado y a mí para jugar la Copa América. Contra Chile enfrentamos a Zamorano y Salas y en ese juego la gente de Mónaco iba a ver a Pablo Contreras y gracias a mi actuación les llamé la atención, me fueron a buscar, les di el contacto directo de Atlas y ellos empiezan a hablar para que yo llegara a Mónaco".

