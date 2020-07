Rafa Puente respondió a las críticas por el fichaje de Renato Ibarra y un posible debut

El fichaje de Renato Ibarra a Atlas generó más polémicas que satisfacciones. La situación del jugador hizo que, por ejemplo, algunas aficionadas de los Zorros tomen la decisión de alejarse del equipo momentáneamente, ya que entienden que el futbolista no debería tener otra oportunidad deportiva.

Uno de los afectados, en el señalamiento social, seguramente será el entrenador rojinegro, Rafa Puente. El estratega recibió al jugador y, lógicamente, deberá tenerlo en cuenta en los partidos oficiales ya que el ecuatoriano está bajo contrato. Además, dejando sus acciones que desencadenaron en la justicia, nunca dejó de ser uno de los mejores extremos de la Liga MX.

"Nosotros estamos preparados para recibir a un futbolista que tiene grandes condiciones y que viene con la mejor disposición de potenciar el plantel”, respondió Puente al ser consultado sobre todas las razones extra-futbolísticas con las que fue relacionado Renato en los últimos meses y por la cual salió de América.

¿Preocupan las críticas por el fichaje de Renato Ibarra?



"Estamos preparados para recibir a un futbolista que tiene grandes condiciones y potenciar el plantel". pic.twitter.com/985YTzkBrf — PressPort (@PressPortmx) July 8, 2020

En el juego ante Mazatlán FC, Ibarra no fue seleccionado si quiera para integrar el banco de suplentes, a pesar de haber realizado movimientos de calentamiento en el Estadio Guadalajara. Eso, sin embargo, no significa que no es tenido en cuenta, sino que recién se ha unido a sus nuevos compañeros y recién tiene algunos entrenamientos.

“Renato va en línea ascendente, va mejorando. Pero de momento no tenemos certeza de si puede o no jugar el domingo”, sentenció Rafa, en relación al juego ante Tigres. El tiempo definirá si Atlas tomó la decisión correcta.

Lee También