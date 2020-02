Rafa Puente estuvo bajo la mirada de todos los medios por sus dichos en contra de los periodistas. Sin embargo, el entrenador de Atlas debe enfocarse en el encuentro ante América y, justamente, él dice parecerse a Miguel Herrera, el estratega de las Águilas.

"Encuentro muchas similitudes con Miguel. Si bien uno de los entrenadores que más me marcó fue Ricardo La Volpe, Herrera, quién me dirigió, fue uno de los entrenadores que más me identifico porque siempre sale a la cancha queriendo ganar", opinó en diálogo con La Última Palabra.

Puente llegó a la dirección técnica de los rojinegros y de movida recibió el primer golpe: 1-3 ante Morelia de local. Sin embargo, Rafa cree que no existe mejor revancha posible que jugar en el Azteca.

"Es inmejorable que la oportunidad de revancha que tenemos sea en el Azteca y contra el América", reveló.

Los Zorros quieren volver a ser los mismos que en el pasado, y Puente trabaja en esa sintonía: "En Atlas están convencidos que al resultado se debe acceder a través de un buen proceso y en eso estamos enfocando nuestros esfuerzos", sentenció.

