Wanchope Ábila desmintió que esté lesionado: el mensaje que subió a Instagram

Ramón Wanchope Ábila terminó la Copa Diego Armando Maradona como uno de los goleadores certamen, se consagró campeón en Boca y a los días ya estaba pensando en volver de la mejor manera a las canchas. Para eso, se operó para evitar que las lesiones, que tanto papel jugaron en su estadía en el club, lo volvieron a maltratar.

+ Buffarini podría renovar y quedarse en Boca

+ Los 3 jugadores que Russo pidió que sigan en Boca

En su debut en el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), entró y metió una asistencia en un amistoso. No obstante, a los pocos días, desde Estados Unidos llegó la noticia que se había lesionado nuevamente y se perdería la fecha de este fin de semana del campeonato.

Sin embargo, el propio delantero se encargó de desmentir esto a tráves de sus redes sociales. Sí, se perderá la fecha con el Minnesota United, donde está a préstamo hasta fin de año, ya que el dueño de su pase es Boca, pero no se trata de una lesión de gravedad y nada que se le parezca.

"¡Hola a todos! Quería aclararle a los que me escribieron preocupados, que no tengo ninguna lesión en la cadera. Solo es un dolor lumbar debido a que jugamos en sintético la semana pasado y obvio no estoy acostumbrado. Pero ya estoy mucho mejor y pronto voy a estar a disposición. Gracias a todos por sus mensajes. Abrazo grande", escribió.

Descartado para el partido del Minnesota United:

Este sábado en el Allianz Filled de Saint Paul, Minnesota United, Wanchope Ábila no podrá defender la camiseta de su club cuando reciban al Real Salt Lake por la Jornada 2 de la Major League Soccer (MLS). No obstante, para el encuentro de la próxima semana (sábado 1 de mayo), seguramente esté apto para jugar contra Austin FC.

La historia que subió Wanchope:

Lee También