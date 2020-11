Javier Saviola elogió a Raúl Jiménez y lo imagina jugando en un grande de Europa

Raúl Jiménez es uno de los grandes delanteros el futbol mundial, ya que su nivel alto se ha mantenido constantemente en la liga más competitiva del Viejo Continente. El goleador mexicano es habitualmente elogiado por sus colegas, como así también por exfutbolistas que lograron consagrarse en la elite en el pasado.

Uno de esos casos es Javier Saviola. El argentino es uno de los pocos en la historia en poder decir que jugó tanto en Barcelona como el Real Madrid, siendo una palabra calificada a la hora de hablar de delanteros. En esta ocasión, se cansó de elogiar al Lobo mexicano del Wolverhampton.

"Raúl Jiménez es un jugador que a mí me gusta muchísimo; si todavía jugara me encantaría jugar con él en estos momentos. Es un jugador que va muy bien de cabeza, siempre está cerca del gol. A mí me encantan los delanteros como Raúl que son delanteros completos y no sólo delanteros oportunistas; me gusta que también se pueda jugar con ellos y podamos elaborar una pared y ser importantes para el equipo", comenzó revelando Saviola en diálogo con ESPN.

Raúl Jiménez, con nivel para el Barcelona o Real Madrid

Javier Saviola no dudó en afirmar que Jiménez puede jugar en cualquier equipo: "Hay un montón de cosas que hacen que vayas a un equipo o a otro, pero Raúl tiene un nivel muy alto como para estar en un equipo grande y eso es muy claro, es un delantero que pasa por grandes temporadas, que hace goles, que genera juego ofensivo, es un jugador muy completo que sin duda puede jugar en un equipo grande y se puede acoplar bien".

Chicharito Hernández debe recuperar la confianza

El Conejito opinó del mal momento de Chicharito, quien seguirá en Los Angeles Galaxy, pero cree que es una cuestión momentánea: "Chicharito tiene mucho todavía que dar por delante, es de los grandes delanteros que viven de esto, son delanteros que huelen el gol continuamente y estamos hablando de cosas que únicamente pasan por momentos de confianza, momentos en los que uno debe de tener confianza para volver hacer lo que uno estaba haciendo habitualmente que es estar cerca del gol", culminó.

