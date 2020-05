Raymundo Fulgencio se mostró muy confiado en sus condiciones para ganarse un puesto

Raymundo Fulgencio fue el mayor aportante para que Tigres esté más cerca de cumplir con la regla de menores en el Clausura 2020 con 373 minutos. El joven de 20 años llegó en enero al club y se ganó la confianza por parte de Ricardo Ferretti. En una conferencia de prensa, el elemento habló del lugar que ocupa en el equipo y se mostró confiado en sus condiciones futbolísticas.

“No siento que me gané el lugar, voy a seguir trabajando para llenarles más el ojo y que me sigan metiendo para seguir jugando y pelear un puesto de titular", comenzó el mediocampista que gustó al entrenador en los cinco partidos en que fue desde el inicio y que lleva menos de un año en la Liga MX tras su debut en agosto de 2019 con la playera de Veracruz.

El juvenil aclaró que, si bien suma para que el cuadro felino alcance el objetivo de la Regla 20/11, juega principalmente por su talento en la cancha. “Yo siempre he dicho desde que empecé a jugar en Tigres, no estoy aquí nada más por mis minutos y regla de menores, si me ponen es por mis cualidades y por lo que me vio el entrenador, no por jugar a fuerza por esta norma. Si no existiera la regla le hubiese llenado el ojo al Tuca por mis cualidades”, advirtió.

Su padre Filiberto fue un referente del futbol mexicano durante sus 12 años de carrera, pero Raymundo siente que esa figura no eclipsa su trayectoria. "No es una presión para mi hacer lo que hizo mi papá en el futbol mexicano. Me gusta cuando me relacionan con él y cuando me comparaba, juego su misma posición y pues tengo casi las mismas cualidades que él", indicó.

Por último, admitió que está "ansioso por regresar a las canchas", aunque aclaró que "si se tiene que esperar más que se espere". Además contó lo que más extraña y lo que espera para su futuro: "Tocar el balón y estar con mis compañeros, y seguir entrenando de la misma manera que lo venía haciendo, seguir trabajando para conseguir los títulos”.

