Real Betis buscaría intercambiar a Diego Lainez

Ningún aficionado del futbol mexicano podría haberse imanginado que un jugador de la calidad de Diego Lainez iba a estar pasando esta situación en España. Además del díficil momento que el mundo vive por el Covid-19, el mediocampista no ha podido ganarse un lugar en el once titular de Real Betis. Le costó mucho sumar minutos, por lo que la directiva andaluz no vería con malos ojos intercambiarlo.

El joven de 19 años arribó al conjunto español en enero de 2019. Al principio logró sumar varios minutos, pero más tarde -y con el cambio de entrenador- perdió un poco de terreno. En total, acumula 29 encuentros oficiales (tan sólo ocho como titular), dos goles y dos asistencias.

De acuerdo al medio Fotospor, el elenco verdiblanco tiene en la mira a Younès Belhanda, volante ofensivo de Galatasaray. Por lo tanto, los españoles le ofrecieron hacer un intercambio: darle al ex-América, más una suma de 1.500.000 euros.

Sin embargo, Galatasaray se negó a que se lleve a cambio dicha operación, pues por Belhanda piden una suma de 6 millones de euros. Y Real Betis no está dispuesto a desembolsar dicha cifra porque los directivos consideran que el precio es muy elevado.

¿Lainez debe marcharse del Betis para tener más continuidad? El mediocampista tiene contrato con el elenco español hasta el 30 de junio de 2024. Habrá que esperar a ver qué ocurre en las próximas semanas....

Lee También