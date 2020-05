Guido Rodríguez elogió a Diego Lainez y reveló cómo lo recibió en Betis

Después de un Apertura 2019 de la Liga MX sensacional, Guido Rodríguez encontró lo que buscó desde niño. Varias temporadas consecutivas con un alto nivel le permitieron cerrar una transferencia al Real Betis y empezar a vivir su primera experiencia en Europa, y en uno de los país más competitivos.

Allí se encontró con Diego Lainez, quien compartió plantel con él en el América y fueron campeones del Apertura 2018. Y menos mal que el joven futbolista mexicano estaba en Sevilla desde antes, porque fue quien se encargó de guiarlo y acompañarlo para hacerle más amena su adaptación a la ciudad.

"Diego había venido un año antes que yo para acá. Había hablado con él antes y me había comentado un poco cómo estaba él acá. Me recibió muy bien. Me ayudó en cosas que tenía que hacer, siempre dándome una mano, me trató muy bien, me pasó a buscar para ir al entrenamiento", comentó el centrocampista defensivo argentino en diálogo con Basta Chicos Podcast.

Por otra parte, el jugador surgido de la cantera de River Plate se desvivió en elogios por su compañero en el cuadro español: "Tiene mucho futuro, yo creo que le va a ir muy bien acá. Tiene mucho por recorrer, es una realidad lo que él juega hoy pero todavía le queda muchísima carrera por delante. Va a ir subiendo de nivel siempre porque tiene las condiciones para eso".

Cabe recordar que el volante ofensivo que salió de las fuerzas básicas de Coapa aún no encontró la continuidad deseada en el Viejo Continente y varias veces se difundió el rumor sobre una salida a préstamo. Pero ahora, con las buenas referencias de Guido, las cosas cambian radicalmente.

