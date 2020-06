¿Regresará a Pumas UNAM? Héctor Moreno detalló qué debe suceder para eso

Cada vez que se acerca un mercado en la Liga MX, los aficionados de los diferentes equipos miran hacia Europa y sueñan con repatriar talentos que tuvieron un paso por sus clubes. Le pasa a los de América con Raúl Jiménez, a los de Chivas con Chicharito Hernández y a los de Pumas UNAM con Héctor Moreno.

Hablando precisamente de la situación del zaguero central, actualmente defiende la playera de Al-Gharafa de Qatar y tiene casi dos años más de contrato por delante. Sin embargo, en diálogo a través de videollamada con Soy Futbol, se encargó de responder si tendrá una revancha con los Universitarios.

Foto: Getty Images

"Me encantaría poder decir 'voy a regresar 100% a México' pero es que no lo sé, al final tengo contrato aquí y soy muy feliz. Pensar hacia dos años, no lo sé. En su momento el club me tiene que querer, si estoy libre tengo que estar cómodo con la situación del equipo", aseguró el defensa de 32 años desde Medio Oriente.

Pero hay otros factores que analizaría para volver: "No me gustaría llegar a un club y que esté un chico joven, talentoso, en mi posición de central por izquierda. Y llegar yo, no automáticamente que vaya a ser titular, y poder entorpecer un proceso de alguien que puede ser importante para el futuro mexicano".

"Veré en un futuro. Me encantaría, siempre digo que me encantaría volver a Pumas. El último partido que jugué fue la final contra Atlante, yo ya sabía que me iba a Holanda, lo perdí y me quedó esa espinita clavada. Pero son cosas muy difíciles de hablar a futuro", cerró Moreno, esperanzando a los de CU.

