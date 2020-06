Renato Ibarra explicó que nunca agredió a Lucely Chalá

La continuidad de Renato Ibarra luego de los actos violentos que tuvo contra su exesposa, Lucely Chalá, lo posicionaban fuera de América. Sin embargo, Las Águilas confirmaron que se quedan con él, por lo que el ecuatoriano rompió el silencio para salir a explicar lo que sucedió aquella noche con la mujer que esperaba a su hijo.

En conversaciones con ESPN, el sudamericano confirmó que continua formando parte de América y dijo que sucedió aquella noche. Sin embargo, previo a dar esa explicación le pidió disculpas a todas las mujeres, a Chalá, al público en general y a la afición de Azulcrema.

"Tuvimos una discusión fuerte. Había familiares mio y de Lucely. Como ustedes ya lo vieron en los videos me exalté un poquito. Se que cometí muchos errores que mi actitud debía haber sido diferentes en excederme con los insultos. Y como te digo todo se salió de control por todos los insultos", expresó futbolista.

Por otro lado, Ibarra opinó de las declaraciones de Lucely Chalá en las que había dicho que él le había tirado cabello y empujado hacia la pared a lo que respondió que no sabía que decir debido a que no tiene ninguna explicación para responder sobre lo que dijo. "Nunca hubo agresión", reiteró el jugador de América quien volvió a reiterar que en el video no se ve ninguna agresión sobre su exesposa.

Por último, el ecuatoriano comentó que significa mucho que Santiago Baños, la dirigencia y Miguel Herrera lo hayan apoyado. Además, expresó que está muy ansioso por regresar a los entrenamientos con lo más pronto posible.