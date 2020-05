Respira Monterrey: César Montes no es del interés de Chivas

Con el Clausura 2020 de la Liga MX finalizado, Chivas ya tiene puestos los ojos en la siguiente temporada, donde intentará hacer valer a todos los futbolistas que trajo en el pasado mercado de pases de invierno y que aún no pudo acomodar como piezas claves dentro de la estructura de Luis Fernando Tena.

Desde que Ricardo Peláez asumió como director deportivo, y contando también la incorporación de Víctor Guzmán, el Guadalajara contrató a ocho jugadores de mucho renombre para el medio local. Pero ya se está hablando en los medios de comunicación sobre lo que será el próximo periodo de transferencias.

César Montes con la Selección de México (Foto: Getty Images)

Según los rumores que circularon en redes sociales por parte de algunos periodistas, el Rebaño Sagrado estaba interesado en César Montes para el Torneo Apertura pero eso quedó totalmente desmentido este mismo lunes por parte de un importante canal del territorio regiomontano.

"#Rayados ganaría con 'Chicote'. Gallardo y Calderón serían la mejor banda izquierda del país ��



Lo de César Montes es mentira, #Chivas no lo pretende"



�� @jhernandez83#FutbolAlDía �� pic.twitter.com/zaPX4Vknmd — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 25, 2020

"Mentira. Hoy Chivas no pretende al Cachorro Montes. No hay nada, no interesa", aseguró el reportero Jesús Hernández en vivo para el programa Futbol al Día de Multimedios Deportes. Por lo que Monterrey se reduciría únicamente a venderlo de forma internacional, precisamente a Europa.

De hecho, la misma fuente se encargó de ventilar por qué no será refuerzo de las Chivas: "Tiene a Hiram Mier, Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño, Alexis Peña, está lleno de centrales y súmale que viene gente desde la Sub-20".

