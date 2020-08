Ricardo Ferretti, acerca del rendimiento de Tigres: "No hay excusas"

El conjunto de Tigres UANL debutó en casa en el torneo Guard1anes 2020. En la noche de ayer, recibió a Pachuca en el Estadio Olímpico. Los equipos dieron un gran partido y se repartieron puntos. El resultado fue 1-1. Jesús Dueñas abrió el marcador para el conjunto local; mientras que Ismael Sosa descontó para la visita.

Luego de que al equipo felino se le escapara la victoria, Ricardo Ferretti, estratega del auriazul, platicó en conferencia de prensa y aseguró que la pandemia mundial por Covid-19 no se puede usar de excusa en cuanto al rendimiento de los jugadores.

"Yo no puedo decir que el empate de hoy haya sido por esto que usted comenta, yo creo que mi equipo está en un buen nivel, independientemente de toda la situación que hemos vivido, no puedo usar de excusa eso, lo de hoy no es por ahí, yo siento que mi equipo está muy bien, está para competir, y está para que empiecen 11 y terminen 11, pero mi equipo está muy bien preparado para todo lo que viene del campeonato", señaló el timonel.

Más adelante, el Tuca se lamentó por el empate e hizo énfasis en que sus dirigidos no pueden "dormirse" en los últimos minutos de juego, como pasó en el encuentro de ayer. Además, quedó insatisfecho por el resultado.

"Naturalmente que insatisfecho por el empate, pero tenemos que seguir afinando detalles, seguir trabajando, mañana volvemos a los entrenamientos, tenemos un partido complicado, pero insatisfecho pero hoy el equipo, principalmente en el segundo tiempo generó por momento buenas llegas pero no fue efectivo", sentenció.

