La razón por la que Hugo Ayala no está siendo tenido en cuenta en Tigres UANL por Ricardo Ferretti

Hace no muchas semanas, Hugo Ayala era titular indiscutido en los Tigres UANL de Ricardo Ferretti. Sin embargo, la situación ha cambiado para él notablemente y podemos comprobar que perdió muchísimo terreno en los últimos juegos de su equipo. Con tan sólo decir que disputó 7 minutos en el Mundial de Clubes (ante Ulsan Hyundai) confirmamos esta teoría.

Muchos se sorprendieron con la decisión del Tuca de quitarle minutos y protagonismo al zaguero central de 33 años. Cancha integra este grupo y, a través de su columna SanCadilla, reveló qué es lo que está sucediendo con el futbolista de los Felinos.

Hugo Ayala estará fuera de las canchas por unas semanas (Imago 7)

"Ayala no anda ni ha andado bien, sí entrena, sí juega, pero no está al 100 por ciento. Por eso le ha tocado estar en la banca, porque físicamente no puede dar la calidad que se espera de él. Tal es así que en estos días lo van a operar de su rodilla y es posible que se pierda gran parte del torneo si no es que todo", apuntó con contundencia.

Columna sobre la situación de Hugo Ayala (SanCadilla)

Para tomar dimensión del terreno que perdió en Tigres UANL, sólo alcanza con ver sus estadísticas. Ayala jugó 11 partidos como titular de los primeros 13 encuentros del equipo en la temporada (Guardianes 2020); luego de eso inició en 4 juegos y fue suplente o no convocado en los restantes 12.

Parte médico de Tigres UANL

Justamente, el club lanzó el parte médico oficial de Hugo Ayala hace instantes y ratificó esta información. "Será sometido a una artroscopia de rodilla izquierda por una lesión de menisco cuerno anterior y una lesión de cartílago", confirmó la institución en las redes sociales.

▶️ REPORTE MÉDICO:



�� @hugoac_4 será sometido a una artroscopia de rodilla izquierda por una lesión de menisco cuerno anterior y una lesión de cartílago.@christusmx Hospital Alta Especialidad#EstoEsTigres �� pic.twitter.com/XmXaCEf6EH — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) February 24, 2021

