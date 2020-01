Ricardo Ferretti esquivó el tema Carlos Salcedo

En la noche de ayer por la primera fecha del torneo Clausura 2020, Tigres UANL no pasó del empate en el Volcán frente a Atlético San Luis dejando una pálida imagen.

El equipo de Ricardo Ferretti no jugó un buen partido y lo que hizo más ruido fue la ausencia en la convocatoria de Carlos Salcedo.

Encima, el defensor realizó un directo en instagram horas antes del encuentro donde confesó que no sabía por qué no había concentrado y que le gustaría regresar a Chivas.

El Tuca fue consultado por esto en conferencia de prensa y aseguró: "Son decisiones que tomo yo, el problema que tenga un jugador con su instagram o twitter es un problema, yo no lo utilizo. Si digo algo, ¿la gente contesta? no me imagino cómo es esto".

"Esto de la comunicación de los jugadores es problema de ellos y no tengo nada que ver, hay una persona a la que si doy explicación de mis decisiones que es Miguel Ángel Garza", sentenció el entrenador.

Lee También