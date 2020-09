Ricardo Ferretti y una dura estadísticas con los juveniles de Tigres en los 10 años con el club

Sin ninguna duda hay que decir que la época dorada de Tigres se vive desde que el brasileño Ricardo Ferretti está en el banquillo Auriazul. Sin embargo, en 10 años como timonel del equipo solo hizo debutar a tan solo 15 jugadores.

El Tuca tiene un caracter muy particular y es esa particularidad que lo llevó a mantenser por una largo tiempo en un histórico club del futbol mexicano. Es por esto que es muy difícil que le vayan a imponer a algún jugador.

“Yo creo que, en lo personal, es una regla que no me gusta”, expresó el Tuca, según TUDN, en una conferencia de prensa al referirse a la famosa regla de menores que impone la Liga MX. Además confesó que después no se sabe qué sucederá con aquel elemento que hizo jugar.

“¿Quieren debut y despedida, eso es lo que quieren?”, expresó Ricardo Ferretti quien en su momento no quiso contar con Gustavo Galindo, quien fue descarto este año ya que no quería un tercer portero en el club.

Cabe desatacar que, según los datos de TUDN, el Tuca en 20 campeonatos hizo debutar a menos de un jugador en el primer equipo, mientras que en la actualidad solo cuenta 5 elementos que sean menores de 23 años.

Lee También