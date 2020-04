Ricardo La Volpe aclaró su enfrentamiento con Hugo Sánchez

Con el paso de los años, las posiciones de Ricardo La Volpe y Hugo Sánchez resultaron antagónicas. Con cruces dialécticos en el medio, el enfrentamiento se convirtió en una rivalidad propia del futbol mexicano. Sin embargo, esta noche el argentino le bajó el tono y aclaró la relación que tiene con el Pentapichichi.

Entre los saludos que tuvo el ex DT al anunciar su retiro, José Ramón Fernández le escribió por Twitter y destacó las críticas injustas a su legado. "La carrera de La Volpe tuvo más enemigos que amigos, típico de las trayectorias que intentan cambiar la forma de pensar y en este caso, de jugar. Sus enemigos seguirán preguntado ¿qué ganó? El resto, recordarán su fútbol como uno de los mejores que se han visto en México", posteó.

La Volpe le contestó y no consideró enemigos a sus detractores, entre ellos Hugol. "No considero que la palabra exacta sea enemigos, una cosa es que tengas ideas distintas y otra cosa es tener enemigos, ni con Hugo Sánchez que he tenido tantas polémicas lo considero un enemigo, simplemente pensamos distinto", aseguró.

Saludos Jose Ramon, no considero que la palabra exacta sea enemigos , una cosa es que tengas ideas distintas y otra cosa es tener enemigos , ni con Hugo Sánchez que he tenido tantas polémicas lo considero un enemigo , simplemente pensamos distinto — Ricardo A La Volpe (@RicardoLaVolpeG) April 24, 2020

La última polémica entre ambos fue tan sólo hace cuatro días cuando el Bigotón dejó afuera al ex Real Madrid del once ideal de futbolistas mexicanos. "Me vale madres", le respondió enojado el mexicano.

En una entrevista de 2015, el argentino dio su versión de la enemistad con el ex goleador y explicó que se originó cuando fue nombrado entrenador de la Selección de México en 2002, cuando Sánchez también estaba en carrera para ocupar el puesto.

