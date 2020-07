Ricardo La Volpe bendijo a Herrera: "Sin ninguna duda puede ir a Europa"

Cada semana tiene una novela nueva para el futbol mexicano. En esta ocasión, la misma llegó con tintes europeos, debido a la pésima situación que está atravesando el Real Betis, la cual lo dejó sin entrenador a falta de que finalice la temporada. Por aquello, uno de los candidatos que sonó con fuerza fue Miguel Herrera, al que un colega lo cree capaz de dar el paso al viejo continente.

Ricardo La Volpe es una voz autorizada para opinar de entrenadores. Sin embargo, no siempre el estratega argentino tiene críticas positivas para la persona en cuestión, aunque en esta oportunidad confesó que el Piojo tiene una espalda que habla por sí misma para tomar las riendas del conjunto español.

"Yo considero que el técnico ya sabe manejar un vestidor, sabe un sistema de juego que es el que más utiliza o más le gusta. Por supuesto que está preparado, sin ninguna duda”, comenzó argumentando el argentino en diálogo con Fox Sports. “Estuvo en un Mundial. Al ir a una selección ya manejó las figuras. Miguel no tiene ningún problema con eso”.

Una de las trabas que el Bigotón observa en aquellos que no se deciden por ir a Europa, pasa por el lado económico: “Muchos no van por una situación económica, porque ganan más acá (México) o están mejor y no hay una gran diferencia económica y no van. No es como el argentino”, opinó.

“Los grandes técnicos de México, el Piojo, el Tuca, que han pasado por acá, la mayoría de las veces ganan muy bien, y no buscan la proyección de ir afuera. Yo prefiero la proyección”, finalizó La Volpe, en una recomendación hacia Herrera.

