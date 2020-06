Ricardo La Volpe respondió a Juan Carlos Osorio sobre el México-Brasil del Mundial 2018

Las declaraciones de Juan Carlos Osorio en torno al México-Brasil del Mundial 2018 aún hacen ruido en el ambiente futbolero: el DT colombiano aseguró que no tenía los jugadores para competir con el Pentacampeón y por eso terminó eliminado. A las polémicas declaraciones respondió un ex entrenador del Tri como Ricardo La Volpe, quien además comparó las plantillas mundialistas que fueron a Rusia y Alemania.

"Ni sabían cómo iban a jugar y para mí era la mejor camada de mexicanos que he visto, desde mi punto de vista”, opinó en declaraciones a ESPN el Bigotón. Nombres como Carlos Vela, Javier Hernández, Guillermo Ochoa, Édson Álvarez, Raúl Jiménez y Héctor Herrera respaldan las palabras del argentino.

En tanto, puntualizó que la experiencia de la plantilla que cayó ante los brasileños en Octavos de Final era un punto a favor de Osorio: “La gran ventaja que tuvo la camada de Osorio es que ellos ya tenían roce internacional. Ya estaban en Holanda otros estaban en España otros son Portugal había jugadores que estuvieron en Inglaterra, Alemania".

"No es lo mismo a cuando yo jugaba que tenía todos del ámbito local es una gran diferencia entre un ritmo de fútbol europeo”, indicó el ex portero y los números no lo desmienten: 19 de los 23 elegidos para el Mundial 2006 jugaban en la Liga MX, mientras que en 2018 esa cifra se redujo a nueve.

Además, el seleccionado de La Volpe llegó a la misma instancia y también se enfrentó a una potencia como Argentina, que tenía 20 de sus jugadores en Europa. A pesar de las diferencias, México fue superior en gran parte del juego y estuvo muy cerca de lograr la victoria en el tiempo extra.

