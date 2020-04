Ricardo Osorio criticó a los futbolistas por no cuidar su dinero

Los deportistas tienen la gran fortuna de tener buenos ingresos, incluso desde muy jóvenes. Sin embargo, lo negativo para todos ellos es que su carrera termina pronto, por o que tener un plan de cara al futuro es importante.

Ricardo Osorio, exjugador, vivió en carne propia lo que suele suceder luego del retiro, por lo que recriminó a los futbolistas por no cuidar sus ingresos o no planear dónde pueden invertir el dinero una vez lejos de la actividad.

"LO QUE VIVE UNO COMO FUTBOLISTA ES UNA BURBUJA HERMOSA, PERO LA VIDA CONTINÚA DESPUÉS DEL FUTBOL"



La imperdible reflexión de Ricardo Osorio en #FSRadioEnCasa https://t.co/Fyryl0PT1v pic.twitter.com/R8coswbTAS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 21, 2020

“Entendí que lo que vive uno como futbolista es una burbuja increíble, hermosísima, donde puedes tener una casa hermosa, coche de lujo, los mejores viajes, pero la vida continúa después del fútbol”, contó Osorio en diálogo con Fox Sports, resaltando las cosas positivas de ser jugador de futbol.

No obstante, el campeón con Monterrey advirtió de lo negativo: “Te retiras a los 35, después tienes 40, ya no tienes los mismos ingresos, ya no tienes las mismas oportunidades de trabajo. Si no tienes buena presencia o economía para hacer cosas, ¿qué va a pasar?”, relató.

Los casos de deportistas retirados, que fueron millonarios en su momento y por no cuidar lo ganado terminaron en la ruina, son mucho más de un solo ejemplo, por lo que dijo Osorio es para prestarle atención.

