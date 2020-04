¡Cree que es un títere! Ricardo Osorio revienta a Chicharito y dice que le manejan las palabras

De un tiempo a esta parte Javier Hernández, ídolo y referente de muchos aztecas por su talento futbolístico, ha sido blanco de numerosas críticas debido a un supuesto cambio de actitud ante la vida, el fútbol e incluso los medios de comunicación, algo que no ha pasado inadvertido en el mundo del balompié, por lo que un histórico del Tri salió a criticarlo públicamente.

“Creo que Chicharito se ha equivocado, algún día me lo voy a topar y tener más contacto con él. Tristemente creo yo, hablo de un gran amigo que es el Chicharito, lo conozco cuando empezó y lo desconozco ahorita que está en este momento, por declaraciones, por palabras que dice, creo que no son de su propio pensamiento, creo que tiene una persona ahí“, dijo Ricardo Osorio, ex seleccionado mexicano.

La ácida crítica de Osorio, sugiriendo que alguien maneja la vida de Chicharito, no es la primera de este tipo, ya que precisamente enero de este año Hernández debió salir al paso de las críticas contra su coach de vida, Diego Dreyfus, a quien los seguidores del mexicano acusaron de haberle lavado la cabeza y ser mala infuencia.

“Él es un coach emocional, no es un ‘coco wash’. Él jamás me va a decir qué hacer y que no hacer. Ni mis padres me lo han dicho en toda mi vida”, aseveraba Chicharito a TUDN, descartando los rumores que, hasta el día de hoy, dicen que Dreyfus es prácticamente el titiritero del talentoso futbolista.

Osorio puso de ejemplo a Carlos Vela, quien pese a tener una actitud reprochada por muchos, siempre ha sido consistente con su pensar: ”Carlos no ha cambiado, siempre fue así, fue muy recto. No me interesa la Selección punto y se acabo, me pueden criticar lo que quieran pero no me interesa la selección pero siempre fue así“, aseguró.

