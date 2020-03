Richard Nuñez reveló que fue una mala decisión ir al América

El momento que vive Cruz Azul genera todavía más bronca para sus aficionados en este momento: el futbol en todo el mundo se cortó cuando su equipo venía en una racha importante y desplegando un muy buen juego.

Justo antes de la suspensión, La Máquina venció al América en un duelo con muchos matices e importancia para la tabla de posiciones.

Richard Nuñez, un ex-elemento que pasó por los dos conjuntos, dialogó con 'W Deportes', recordó su pasado y comentó sobre el actual momento del elenco de La Noria.

"Tomé una mala decisión al irme al América (pasó del actual puntero del campeonato a la escuadra de Coapa sin escalas en 2008). No tuve la oportunidad de dar mi realidad, de lo que fue en mi momento mi salida. Yo no me voy porque me quería ir, sino que el técnico no me iba a tener en cuenta. Esa es una de las cosas que nuca se habló y que nuca nadie salió a decirlo", mencionó el uruguayo.

"Yo creo que hoy Cruz Azul está pasando un momento espectacular, lo demostró en el partido contra América que tiene un gran potencial para que pueda pelear por el título", se refirió sobre su primer equipo en México.

Además, quien solía desempeñarse como mediapunta considera que Los Cementeros tienen un estilo definido y por ello son grandes candidatos a quedarse con el Clausura 2020.

