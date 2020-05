Ritual del Kaoz le dedicó una canción a Melvin Brown por sus dichos sobre América

Ya no hay tiempo para más discusiones. Después de tantas idas y vueltas, y de casos positivos de coronavirus en equipos como Chivas y Santos Laguna, la Liga MX definió dar por suspendido el Clausura 2020 y dejar como vacante el título que, para muchos, Cruz Azul tenía al alcance de su mano.

La mayoría de los aficionados coincidieron en que la determinación fue la más acertada, teniendo en cuenta la crisis sanitaria por el coronavirus, pero Melvin Brown llamó la atención con una polémica declaración. Y es que el exjugador insinuó un claro favoritismo al América por parte de las autoridades.

"No creo que haya injusticia porque la regla no es clara. De lo que sí estoy seguro es de que si el América hubiera llegado líder, ahí sí no se les va. Ahí serían campeones desde hace un mes", aseguró el histórico futbolista de La Máquina en diálogo exclusivo con El Universal Deportes.

Pero las cosas no quedaron ahí. Y es que, horas después, una de las barras más reconocidas del elenco azulcrema se enteró de la frase y decidió replicar. ¿Cómo? Se juntaron y le dedicaron una canción especialmente para el Marinero.

"Llora, llora, llora Melvin Brown. Llora, llora, llora Melvin Brown. Llora, Melvin Brown", entonó el grupo que tenía integrantes de Ritual del Kaoz contra el referente del conjunto celeste, que defendió dicho colores entre los años 1998 y 2004.

Lee También